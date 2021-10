Champions League, 3a giornata: primo acuto Inter, cade il Milan. Bene PSG e Real

Concluso primo turno della terza giornata dei gironi di Champions League. Prima vittoria per l'Inter contro lo Sheriff Tiraspol, vincono anche Ajax e PSG. Terza sconfitta per il Milan, Altetico Madrid rimontato dal Liverpool

I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi conquistano i primi tre punti del loro cammino europeo dopo la sconfitta contro il Real Madrid e il pareggio contro lo Shaktar Donetsk . A San Siro finisce 3-1 contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol . Dzeko porta i vantaggio i suoi al minuto 34 ma a inizio secondo tempo Thill firma il pareggio. In soli dieci minuti però i nerazzurri tornano in vantaggio prima con Vidal e poi con De Vrij , suggellando il risultato finale. Nell'altra sfida del gruppo D il Real Madrid passeggia 4-0 in casa dello Shaktar di Roberto De Zerbi , in gol Vinicius con una doppietta, Rodrygo e un autogol.

Perde ancora il Milan, terza sconfitta in tre gare per la compagine di Stefano Pioli. A Oporto finisce 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete di Lucas Diaz al minuto 65, i rossoneri ci provano ma non riescono a raggiungere il pareggio. Gol e spettacolo invece tra Atletico Madrid e Liverpool, facenti parte insieme al Milan e ai portoghesi del gruppo B. Ben quattro gol nella prima frazione: gli ospiti passano in vantaggio dopo otto minuti con Salah e raddoppiano con Keità al 13esimo, ma Antoine Griezmann con una doppietta rimette la situazione in parità a favore degli uomini allenati da Diego Simeone. Al minuto 52 cambia la gara, la stella francese dell'Atletico commette un brutto fallo e si vede sventolare il cartellino rosso dall'arbitro Siebert lasciano i suoi in dieci. A riportare in vantaggio gli inglesi ci pensa di nuovo Salah al 76esimo per il 3-2 finale in favore dei Reds.