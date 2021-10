Champions League, 3a giornata: Manchester City a valanga, poker Sporting Lisbona

Terminati gli anticipi della terza giornata della fase a gironi di Champions League. Vince il Manchester City in casa del Club Brugge per 5-1, vittoria anche per lo Sporting Lisbona sul Besiktas

Terza giornata della fase a gironi di Champions League, conclusi i due anticipi del turno del martedì. A valanga il Manchester City di Pep Guardiola, vittorioso per 5-1 contro i belgi del Club Brugge. Sugli scudi Riyad Mahrez, autore di una doppietta, in gol anche Cancelo, Walker e Palmer. Concluso il primo tempo sul 2-0, il City ha raddoppiato subito il proprio vantaggio nella seconda frazione, al minuto 81 il gol della bandiera dei padroni di casa con Vanaken.

Alle 18:45 in campo anche Besiktas e Sporting Lisbona. I portoghesi espugnano la "Vodafone Arena" con un netto 4-1. Ben quattro gol nel primo tempo: gli ospiti passano in vantaggio al 15esimo con Coates ma nove minuti dopo ecco il pari dei turchi con Larin. Si accende poi lo Sporting, concludendo la prima frazione sul 3-1 grazie alla seconda rete di Coates e al rigore trasformato da Sarabia. Da segnalare nel primo tempo un gol annullato allo scadere al Besiktas con Teixeira. A siglare il poker definitivo per i biancoverdi ci pensa Paulinho al minito 89.

Il City, inserito nel girone A con Brugge, Paris Saint-Germain e Lipsia, si trova attualmente al primo posto con due vittorie sue due, mentre i belgi sono appaiati a quota 4 punti. Besiktas e Sporting Lisbona fanno invece parte del gruppo C insieme ad Ajax e Borussia Dortmund: per i portoghesi si tratta dei primi tre punti conquistati, i turchi invece sono ancora a zero punti.