Champions League, 1a giornata: cade lo United di CR7, solo un pari per il Siviglia

I verdetti degli anticipi validi per la prima giornata dei gironi di Champions League

Al via la Champions League. Torna il fascino della massima competizione Europea e non mancano sin da subito sorprese e colpi di scena. Il Manchester United dell'ex Juventus Cristiano Ronaldo è caduto sul campo dello Young Boys per due reti ad uno. A nulla è dunque valso il momentaneo vantaggio dei Red Devils siglato proprio da CR7. Nell'altro anticipo Siviglia e Salisburgo si sono divisi la posta in palio pareggiando per uno ad uno in una partita abbastanza rocambolesca. Di seguito, le classifiche aggiornate dei gironi di Champions League.