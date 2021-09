Champions League, 1 giornata: Milan lotta ma non basta. Inter sconfitto al fotofinish

Il riassunto dei risultati del mercoledì di Champions che hanno regalato diverse sorprese

Si chiude con i match di questa sera la prima giornata della Champions League 2021-2022. Tante sfide interessanti, con le due squadre milanesi a rappresentare l'Italia nella massima competizione continentale. I rossoneri aprono il loro cammino in Champions con una sconfitta di misura contro il Liverpool, che fa comunque ben sperare per il proseguo della stagione. La squadra di Stefano Pioli dopo una partenza difficile, dovuta anche all'emozione è venuta fuori alla distanza mettendo alle corde i Reds e chiudendo il primo tempo in vantaggio. La qualità degli inglesi permetterà a Jurgen Klopp di trovare le due reti per ribaltare nuovamente il risultato e portare a casa il match.

I cugini dell'Inter invece giocano una partita alla pari contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, due squadre che si rispettano e si studiano per gran parte dell'incontro regalando poche occasioni e spettacolo ai 37.000 accorsi a San Siro per sostenere i ragazzi di Simone Inzaghi. I pochi tentativi delle due squadre non riescono quasi mai ad andare in porto, grazie anche, all'ottimo lavoro svolto dai due estremi difensori: Courtois e Handanovic. Nel finale un'ottima conclusione di Rodrygo gela San Siro e permette ai Blancos di portarsi in vantaggio e regalarsi una vittoria fondamentale per il primato nel girone.