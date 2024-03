Borussia Dortmund-PSV, le probabili formazioni: Sancho sfida Lozano. Fullkrug dal 1′

E' tutto pronto per la sfida tra Borussia Dortmund e PSV , valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League , in programma questa sera alle ore 21:00 al Signal Iduna Park . Il club tedesco, dopo aver raggiunto gli ottavi attraverso il primo posto nel girone F , a discapito di Milan e Paris Saint Germain , ha pareggiato uno a uno l'andata contro la compagine olandese. Quest'ultima, squadra piazzatosi secondo nel gruppo B , sotto l' Arsenal e davanti a Lens e Siviglia . Quindi, non partito da favorito, il club di Bosz è ancora vivo nella competizione e si giocherà le sue chance nel match odierno, dove entrambe partono prive da vantaggi.

DOVE VEDERE IL MATCH

Borussia Dortmund-Psv Eindhoven, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 al Signal Iduna Park di Dortmund (Germania) e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.