Benfica-Livepool 1-3, Klopp festeggia: tris dei Reds, in gol Mane, Konate e Diaz

Il Liverpool supera efficacemente il Benfica in trasferta, tris per la compagine di Klopp. In gol Konate, Mane e Luis Diaz, non basta Nunez a riaprire il match

⚽️

Vittoria per il Liverpool in casa del Benfica, tris per i Reds ai portoghesi nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Si prospetta ora una gara in discesa nel ritorno ad Anfield.

Due occasioni importanti nei primi dieci minuti per il Liverpool con Keità e Salah, entrambe le volte si salva bene Vlachodimos. Al quarto d'ora però i Reds passano in vantaggio con Konatè, calcio d'angolo perfetto di Robertson per lo stacco imperioso del difensore centrale. Al 23esimo il Benfica sfiora il pareggio con Everton, che si fa strada nella difesa avversaria ma conclude male verso la porta. Nel finale di primo tempo raddoppio del Liverpool con Mane, assist di Luis Diaz e rete del senegalese.

La ripresa si apre subito con il gol che accorcia le distanza per i portoghesi, la rete è firmata da Nunez dopo un ottimo scambio con Rafa Silva, gara riaperta. Minuto 60 e Benfica vicino al pareggio, serve un grande Alisson per impedire ad Everton di riportare in partita i suoi. Ospiti che tengono saldamente in mano il pallino del gioco, senza trovare il varco giusto per chiudere definitivamente la gara. Il forcing del Liverpool da i suoi frutti al minuto 88, Luis Diaz scambia bene con Keità e davanti a Vlachodimos non sbaglia.