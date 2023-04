Benfica-Inter 0-2, Inzaghi da sogno al ‘Da Luz’: Barella e Lukaku archiviano l’andata

Termina 0-2 il match tra Benfica e Inter, valido per l'andata dei quarti di finale

Al 'Da Luz' di Lisbona è andato di scena il match valido per l'andata dei quarti di finale della Champions League, tra il Benfica di Roger Schmidt, prima in classifica in Portogallo e l'Inter del tecnico Simone Inzaghi, attualmente posizionata al quinto posto nella graduatoria di Serie A. Sfida che soprattutto per i nerazzurri valeva tantissimo, al netto delle difficoltà riscontrate nell'ultimo periodo.

Il film del primo tempo ha detto che gli uomini di Inzaghi hanno magistralmente inaridito i temi offensivi della banda lusitana, con una fase di non possesso coesa ed ordinata, pressando solo nei momenti opportuni il Benfica, schermando e sporcando sul nascere le trame dei padroni di casa con intensità e raddoppi sistematici, centralmente e sugli esterni, che hanno limitato al minimo i rifornimenti per la boa Goncalo Ramos. Densità in mezzo al campo, linee strette e corte, puntualità nelle letture difensive e discreta tenuta nel gioco aereo. Rischi minimi su azione manovrata, qualche patema in fase di costruzione come sul regalo di Dimarco a Rafa Silva e la conseguenziale parata di Onana. Rischi a parte, è stata condotta una scolastica ma lineare cucitura in sede di ripartenza in cui la squadra nerazzurra è riuscita per larghi tratti a pungere la retroguardia biancorossa. Una gara accorta e solida, conforme all’indole meneghina dimostrata agli ottavi, ma a tratti coraggiosa e di personalità, come nel finale, con i tre calci d'angoli consecutivi, che meritavano certamente miglior sorte nei primi 45'.

La ripresa per l'Inter si è trasformata in una notte da sogno. Come accaduto più volte quest'anno, la compagine di Inzaghi veste l’abito delle grandi occasioni, sfodera una prestazione sontuosa nel secondo tempo e conquistando un successo nitido e di grande prestigio. Affermazione netta e tangibile, che va ben oltre le proporzioni del risultato, in ragione di un ritorno comunque apertissimo, ma per le dinamiche tattiche e mentali con cui è maturata. Decisivo come non mai il gol di Nicolò Barella, bravo a battere Vlachodīmos di testa, sfruttando al meglio la magia di Bastoni. Vantaggio arrivato al 51' che ha incoraggiato i nerazzurri ad aggredire ulteriormente la partita, concedendo poco o nulla al Benfica. L'unica opportunità per pareggiare sarà la mischia in area di Onana e compagni all'ora di gioco, nella quale con un pizzico di fortuna gli ospiti si sono salvati. Raddoppio all'ottantaduesimo fondamentale in ottica qualificazione per i nerazzurri, targato Romelu Lukaku che si mostra glaciale dagli undici metri, facendo mettere un piede in semifinale di Champions League al club lombardo. Sensazionale l'intervento di Onana all'ultimo istante che blinda la porta in ottica ritorno.