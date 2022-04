Bayern Monaco-Villarreal, le probabili formazioni: operazione rimonta per Lewandowski

Questa la preview della sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Villarreal all'Allianz Arena

Nagelsmann deve sfoderare tutte le proprie carte migliori per passare il turno contro una squadra che il Bayern Monaco avrebbe dovuto asfaltare almeno sulla carta. In campionato il Villarreal è reduce da un pareggio contro l'Athletic Bilbao che aumenta il distacco con la Real Sociedad per un posto in Conference League. Il tecnico Emery sa tirar fuori il meglio dalle proprie squadre proprio nelle gare internazionali e lo sta dimostrando anche al di fuori di Siviglia.