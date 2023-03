Bayern Monaco-Psg, probabili formazioni: Galtier punta la rimonta con Messi e Mbappè

Mercoledì 8 marzo alle 21, all'Allianz Arena, Bayern Monaco e Psg si preparano a scendere in campo per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un incontro determinante per il passaggio del turno. All'andata è finita 1-0 per i tedeschi che hanno espugnato il Parco dei Principi grazie alla rete dell'ex Coman messa a segno nella ripresa. Il Bayern, mai sconfitti in questa Champions e imbattuti in casa da più di un anno, arriva alla sfida reduce da sei vittorie su sette in Bundesliga, che lo hanno traghettato al primo posto in classifica. Il Psg, superato il periodo di crisi, ha inanellato tre successi consecutivi consolidando il primato in Ligue 1.