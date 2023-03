Bayern Monaco-PSG, Nagelsmann: “Vittoria meritata. Se vogliamo giocare d’azzardo…”

Il Bayern Monaco dopo lo 0-1 dell'andata al Parco dei Principi si è imposto anche al ritorno degli ottavi di finale di Champions League all'Allianz Arena. Totale complessivo di tre a zero per i bavaresi che sono riusciti ad eliminare dalla competizione il Paris Saint-Germain . Tutta la soddisfazione di Julian Nagelsmann, intervistato ai microfoni di Dazn nel post gara:

"Tutto dipende da come ci comportiamo, se giochiamo così possiamo ottenere qualsiasi traguardo. Se riusciamo a mettere tutto in campo combinando voglia ed emotività siamo incredibilmente bravi. Se non lo facciamo e vogliamo solo giocare d'azzardo, invece, ci sono molte squadre che possono metterci in difficoltà. Nel primo tempo non abbiamo fatto molto bene quello che avevamo preparato perché abbiamo lasciato troppo spazio. Nel secondo tempo ci siamo difesi meglio e siamo stati pericolosi con la palla. Alla fine abbiamo meritato di vincere".