Bayern Monaco, Nagelsmann: “Villarreal? Con la Juventus ho visto ottime ripartenze”

In Spagna proseguirà il cammino del Bayern Monaco in Champions League. Nagelsmann analizza la gara d'andata contro il Villarreal

"Bisogna tenere conto che ha esperienza, come l'allenatore. Ha diverse soluzioni di gioco e può usare diversi sistemi tattici. Gli piace rischiare, con giocatori importanti come Parejo o Pau Torres. È una squadra con molta esperienza, che ha ottenuto successi di recente. Quindi sarà difficile ma sono convinto che sapremo mostrare il meglio di noi stessi. Contro la Juventus abbiamo potuto vedere che sono forti in contropiede. Abbiamo analizzato bene, non ci saranno sorprese. Davies? Siamo molto felici di averlo di nuovo con noi. I test sono stati molto incoraggianti, vedremo se ci sarà dall'inizio. Emery? È un allenatore molto bravo. In campionato hanno subito una sconfitta nel fine settimana contro il Levante; forse la Champions è ancora più importante".