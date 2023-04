Bayern Monaco-Manchester City, Tuchel: “Crediamo in noi stessi. Torna Mané? Vedremo”

Le dichiarazioni di Tomas Tuchel in vista del match tra Bayern Monaco e Man City

Tomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma questo mercoledì alle 21:00 all'Allianz Arena' contro il Manchester City e valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'Ethiad Stadium' la formazione di Pep Guardiola si era imposta per 3-0 con i gol di Rodri, Bernardo Silva e di Haaland. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei tedeschi:

"Crediamo in noi stessi e nelle nostre possibilità di passare. Tutto può succedere, se aggiungiamo la fortuna che ci è mancata nell'andata. Sta tutto nel trovare la fede in se stessi e poi andare un passo alla volta".

Perché Upamecano ha avuto tanti problemi all'andata? "Non penso per il duello con Haaland quanto per le decisioni che ha preso, per i rischi che ha corso. Sa che deve migliorare, ma puntare il dito sui singoli non aiuta. Siamo stati puniti pesantemente, ma abbiamo fiducia totale in lui, siamo con lui, è giovane e ha un gran potenziale".

Pensate di riuscire a vincere con tre gol? "Siamo dentro, dai quarti di finale il sorteggio gioca un suo ruolo, sfidare il Manchester City è una sfida complicata".

Mané tornerà "Vedremo. Sarà sicuramente nella squadra per la partita, visto che la discussione (con Sane, ndr) si è sistemata. Dobbiamo aspettare e vedremo domani".

Come interpreterete la sfida di ritorno? "Ci serve slancio e saper tirare fuori ciò che serve nei momenti giusti. Sappiamo di dover affrontare un avversario estremamente tosto, spero che i tifosi siano pronti a creare un'energia da mettere in campo. Avremo tempo. Sabato scorso ci è mancata la scintilla e come affrontiamo le partite è nostra responsabilità. La squadra si sente un po' tesa e manca di intesa, ma nel calcio puoi cambiare le cose anche in brevissimo tempo".