Bayern Monaco-Manchester City, probabili formazioni: Tuchel per il miracolo. Ok Silva

La preview e le probabili formazioni del match valido per i quarti di Champions

Alle 21:00 all'Allianz Arena andrà in scena il match di ritorno del quarto di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Manchester City. La formazione di Guardiola parte con il sostanzioso vantaggio di 3-0 maturato all'andata all'Etihad Stadium, con il Real Madrid che aspetta di conoscere la propria semifinalista.

Il Bayern Monaco non arriva a questa gara con un morale alle stelle. Malgrado il sorpasso al Borussia Dortmund in cima alla classifica di Bundesliga, il vantaggio di due punti lascia ancora aperto il finale del massimo campionato tedesco, specialmente dopo il recente pareggio contro l'Hoffenheim. Thomas Tuchel è chiamato quanto meno a provare di ribaltare il cocente risultato della gara d'andata anche se la solidità della formazione di Guardiola non sembrerebbe aprire ad una goleada avversaria. Rientra Sadio Mané, tenuto fermo per un turno dopo aver aggredito il proprio compagno di squadra Leroy Sané. Tuttavia, le corsie alte saranno probabilmente occupate da Kingsley Coman e dallo stesso attaccante tedesco ex Manchester City.

Il Manchester City è la solita schiacciasassi e la gara d'andata ne è la dimostrazione. La compagine di Pep Guardiola punta ad archiviare la pratica in un campo affatto semplice ma con la consapevolezza di superiorità fisica ma soprattutto mentale. In Premier League, il recente passo falso della capolista Arsenal ha riaperto le sorti dello scudetto, con i Citizens a -4 ma con una gara in meno rispetto ai Gunners, quindi potenzialmente a -1. Sono dieci le vittorie consecutive del City tra campionato e coppe. Guardiola con ogni probabilità confermerà Bernardo Silva, mentre in avanti è intoccabile la posizione di Erling Haaland.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 21:00 all'Allianz Arena:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, de Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Müller. Allenatore: Tuchel.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

DOVE VEDERLA: La gara trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). Disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go per dispositivi mobili, e su NOW, piattaforma live e on demand di Sky.