Bayern Monaco-Manchester City, formazioni ufficiali: De Ligt e Upamecano dal 1′

All'Allianz Arena in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra i padroni di casa del Bayern Monaco e il Manchester City. Inglesi che nel match d'andata hanno praticamente ipotecato il passaggio del turno, vincendo per 3-0 in casa, per gli uomini di Tuchel sarà dura ribaltare il risultato. Di seguito le formazioni ufficiali: