Bayern Monaco-Manchester City 1-1, sorride Guardiola: Haaland croce e delizia

Pareggio all'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Manchester City , nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Inglesi in semifinale in virtù della netta vittoria ottenuta all'andata, dove sarà sfida al Real Madrid di Ancelotti.

Padroni di casa pericolosi dopo diciassette minuti con Sanè , la sua conclusione si spegne di poco fuori dalla porta di Ederson . Lo stesso attaccante ci riprova pochi minuti più tardi, costringengo il portiere brasiliano ad intervenire al meglio per evitare la rete. Alla mezz'ora il City ha l'occasione di passare in vantaggio. Il direttore di gara Turpin concede il penalty alla compagine di Guardiola , fallo di mano di Upamecano . Haaland si presenta sul dischetto ma spedisce la sfera alle stelle, si resta quindi 0-0 dopo trentanove minuti. Nel finale di primo tempo grande occasione per il Bayern con Coman , la sua conclusione viene deviata Akè appostato sulla linea.

Nella ripresa Manchester City in campo con lo stesso piglio del primo tempo, meglio dei bavaresi. Gli inglesi trovano il vantaggio al minuto 57' con il bomber norvegese, che si fa perdonare l'errore precedente. Poco dopo Bayern vicino alla rete con Kimmich, che trova ancora Ederson sulla sua strada. Nel finale calcio di rigore concesso dall'arbitro al Bayern Monaco per un fallo di mano in area. Dell'incombenza si incarica Kimmich che non sbaglia e trova il pareggio per i tedeschi. Nel terzo minuto di recupero grande occasione per il Bayern con Sanè, la rasoiata del fantasista tedesco esce di pochi centimetri rispetto al palo.