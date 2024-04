Bayern Monaco-Arsenal, probabili formazioni: Muller dal 1′, Arteta con il tridente

Le probabili formazioni della sfida tra Bayern Monaco e Arsenal, in programma questa sera alle 21.00 all'Allianz Arena.

Mediagol ⚽️ 17 aprile - 15:45

Questa sera alle 21:00, all'Allianz Arena, va in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal. Dopo il 2-2 dell'andata le due formazioni si affronteranno in una semifinale Champions che decreterà chi scenderà in campo con la vincente del match tra Real Madrid e Manchester City, in programma stasera.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO — I bavaresi, reduci dalla vittoria casalinga in Bundesliga contro il Colonia e secondi in classifica del massimo campionato tedesco, si giocheranno il passaggio del turno All'Allianz Arena, cercando di scacciare via la delusione del campionato perso, dopo la vittoria aritmetica del Leverkusen nella giornata di ieri. Tuchel dovrà fare a meno dello squalificato Davies e dell'infortunato Gnabry Il Bayern si affida al solito Kane e all'estro di Sané, Musiala e Muller che agirà sulla trequarti.

COME ARRIVA L'ARSENAL — I Gunners, secondi a -2 dal Manchester City, hanno perso in casa contro l'Aston Villa nell'ultimo turno di Premier League sono ancora in piena corsa per il titolo in Premier. Arteta dovrebbe optare per Gabriel Jesus dal primo minuto, con Havertz, Saka e Martinelli a completare il reparto. Nel ruolo di terzino sinistro Zinchenko è in vantaggio su Tomiyasu e Kiwior.

PROBABILI FORMAZIONI — BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel. A disposizione: Ulreich, Peretz, Mazraoui, Upamecano, Kim, Aznou, Zvonarek, Pavlovic, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli. Allenatore: Arteta. A disposizione: Ramsdale, Kiwior, Cedric, Tomiyasu, Partey, Jorginho, Elneny, Vieira, Smith-Rowe, Trossard, Nelson, Nketiah.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La partita tra Bayern Monaco e Arsenal è in programma alle ore 21.00 e sarà visibile in diretta su Sky Sport. La sfida sarà inoltre visibile in diretta streaming per tutti gli utenti abbonati su Skygo e Infinity+.