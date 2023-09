Bayern-Manchester United, probabili formazioni: Tuchel sfida Ten Hag

E’ tutto pronto all’Allianz Arena dove, questa sera, andrà in scena una delle partite più interessanti della prima giornata della fase a gironi di Champions League. Da una parte il Bayern Monaco di Thomas Tuchel e dall’altra il Manchester United che ha fino ad ora collezionato appena 6 punti in classifica. I padroni di casa sono decisi a dare l’assalto […]

E' tutto pronto all'Allianz Arena dove, questa sera, andrà in scena una delle partite più interessanti della prima giornata della fase a gironi di Champions League. Da una parte il Bayern Monaco di Thomas Tuchel e dall'altra il Manchester United che ha fino ad ora collezionato appena 6 punti in classifica. I padroni di casa sono decisi a dare l'assalto alla Champions nonostante lo strapotere del City. Gli inglesi, dal canto loro, sono pronti a respingere una crisi evidente in Premier.