Barcellona-Porto, le probabili formazioni: Xavi con Pedri, Evanilson dal 1′

La sfida tra Barcellona e Porto, valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, è in programma alle ore 21:00.

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo stadio Olímpic Lluís Companys. Alle ore 21:00, il Barcellona di Xavi ospiterà il Porto per il match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo la sconfitta a sorpresa rimediata contro lo Shakhtar Donetsk, i padroni di casa non potranno commettere un altro passo falso, obbligati a vincere per blindare il primo posto del Gruppo H.

Fra le mura amiche, il Barça ha fatto sempre bene. E anche i precedenti sorridono a Robert Lewandowski e compagni, poiché le squadre portoghesi non sono fin qui mai riuscite ad imporsi in terra catalana. Inoltre, prima di perdere ad ad Amburgo con la formazione ucraina, i blaugrana avevano sempre vinto nelle precedenti tre giornate del torneo (5-0 Anversa, 1-0 sul campo del Porto e 2-1 con lo Shakhtar). Sono nove - infatti - i punti conquistati fin qui dal Barcellona, frutto di tre vittorie in quattro partite, con otto gol all'attivo e due reti subite. Gli stessi punti ottenuti dal Porto, con nove gol all'attivo e tre reti incassate. A -3 da entrambe le compagini, a quota sei punti, ecco lo Shakhtar, che alle ore 18:45 sfiderà l'Anversa ultimo in classifica a quota zero punti.

Contro la squadra guidata da Sergio Conceição, Xavi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, sia Gavi, sia Marc-André ter Stegen, mentre torna tra i convocati Sergi Roberto. Il primo si è sottoposto oggi con successo all'intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata in Nazionale. E dovrebbe rimanere fermo ai box almeno per i prossimi otto-nove mesi. Tra i pali del Barcellona, dunque, ci sarà Inaki Pena, chiamato in causa anche il 17enne americano Kochen. Il tecnico del Porto, invece, dovrà fare a meno dello squalificato David Carmo, oltre a Gabriel Veron, Zaidu Sanusi, Samuel, Wendell e Ivan Marcano. Da valutare le condizioni di Ivan Jaime e Pepe.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Cancelo/Kounde, Araujo, Martinez, Balde; De Jong, Gundogan; Raphinha, Pedri, Joao Felix; Lewandowski. Allenatore: Xavi.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; J. Mario, Cardoso, Grujic, Zaidu; Pepè, Varela, Eustaquio, Galeno; Evanilson, Taremi. Allenatore: Conceição.

DOVE VEDERE BARCELLONA-PORTO IN TV — La sfida Barcellona-Porto verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Barcellona-Porto è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

