Barcellona-Inter, Inzaghi: “Vicini all’impresa, manca l’ultimo passo. Lukaku…”

Parola a Simone Inzaghi . L'attuale tecnico dell' Inter in seguito all'iconico pareggio in casa del Barcellona , quasi stretto ai nerazzurri, recuperati in extremis dai catalani, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di Sky Sport . Di seguito le parole dell'ex Lazio :

"Il pareggio è importante, per come si è sviluppata la partita e il finale c'è del rammarico. Abbiamo corso con determinazione come avevo chiesto: siamo soddisfatti, ma non completamente. Manca l'ultimo passo col Viktoria, ma prima ci sono due partite di campionato davanti a noi. Questa squadra in 15 mesi ha fatto cose importanti, sapevamo di affrontare una squadra fortissima ma abbiamo fatto due grandi partite e meritato di essere davanti. Serata buona ma non ottima: col 4-3 avremmo chiuso tutto con due turni d'anticipo. Siamo a buon punto ma manca l'ultimo passo. C'è soddisfazione, ma non dimentichiamoci che è la stessa squadra che lo scorso anno tornava agli ottavi dopo tanti anni. Con Bayern e Barcellona insieme serviva un'impresa, ci siamo vicini. Lukaku? C'è speranza per lui e Correa, meno per Brozovic. Questo è l'augurio, li aspettiamo"