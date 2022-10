Barcellona-Bayern Monaco, le probabili formazioni: Lewandowski sfida Mané. Xavi spera

La preview del big match di Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco

Mediagol ⚽️

Il destino del Barcellona in Champions League è strettamente legato a quello dell'Inter: se i nerazzurri dovessero perdere in casa contro il Viktoria Plzen, per i catalani si aprirebbe un nuovo scenario di passaggio del turno al seguito di una vittoria con il Bayern Monaco, con l'ultima giornata della fase a gironi che si rivelerebbe decisiva. Speranze ridotte al lumicino dunque per la formazione di Xavi, con il tecnico blaugrana che guarderà l'anticipo dell'Inter alle 18.45 conscio che in caso di vittoria o pareggio della compagine lombarda verrebbe meno la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, retrocedendo all'Europa League visto il matematico terzo posto per il secondo anno consecutivo.

Uno dei match più attesi di questa giornata rischia di diventare una sorta di amichevole di lusso tra due gloriose formazioni che però sarebbero già certe del proprio destino. In campionato, il Barcellona ha rifilato goleade contro Villarreal ed Athletic Bilbao, riprendendosi completamente dalla doppia delusione in Europa contro l'Inter. Alcuni indisponibili per Xavi che dovrà rinunciare a Ronald Araujo, Andreas Christensen, Sergi Roberto e Memphis Depay. Riflettori puntati sull'ex della serata, Robert Lewandowski: il centravanti polacco è andato a secco nella gara dell'Allianz Arena, siglando però una doppietta contro l'Inter per il 3-3 finale che tiene matematicamente ancora a galla i catalani. L'ex Dortmund sarà supportato sulle fasce da Ousmane Dembelé ed Ansu Fati.

Insieme al Napoli, il Bayern Monaco è l'unica squadra della Champions League a punteggio pieno, con la qualificazione agli ottavi di finale già assicurata. Sul velluto nelle ultime due giornate, i bavaresi dovranno evitare di scivolare in alcune battute d'arresto che potrebbero compromettere il proprio primato favorendo proprio l'Inter. Assenti illustri per Nagelsmann, che non potrà contare su Manuel Neuer, Lucas Hernandez e Leroy Sané. Tridente estremamente rapido quello proposto dal Bayern, con Musiala pronto a servire dalla trequarti Gnabry, Coman e Mané.

Queste le probabili formazioni del match in programma al Camp Nou alle 21.00:

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Bellerín, Koundé, Alonso, Balde; de Jong, Busquets, Pedri; Dembélé; Lewandowski, Ansu Fati.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, de Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Musiala, Coman; Mané.