Atletico Madrid-Manchester City, Simeone: “Accuse per la gara d’andata? Dico la mia”

Il "Cholo" Simeone risponde così alle critiche sul difensivismo della partita d'andata dell'Atletico Madrid contro il Manchester City

“È chiaro che il nostro atteggiamento non si discosterà da quello in cui crediamo. Speriamo di avere migliori occasioni in transizione e che per i nostri giocatori sia una notte fantastica. Il modo in cui abbiamo giocato la partita d'andata? Alleno dal 2005 e non ho mai disprezzato un mio collega. Mi metto nei panni degli allenatori con cui mi confronti e capisco che possano avere modi diversi di esprimere ciò che provano. Quando uno è sprezzante, però, non lo condivido. Il Manchester City? Siamo di fronte ad una squadra che gioca molto bene, ma abbiamo la possibilità di farci valere. È chiaro che la speranza da sola non basta: vogliamo portare la partita nella nostra direzione”.