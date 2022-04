Atletico Madrid-Manchester City, Guardiola: “Simeone se la giocherà diversamente”

In palio c'è il passaggio alle semifinali di Champions League. Manchester City ed Atletico Madrid si giocano tutto al "Wanda Metropolitano"

Dopo il faticosissimo 1-0 dell'andata, dovuto ad una difesa fittissima da parte dell'Atletico Madrid, il Manchester City scenderà al "Wanda Metropolitano" consapevole che la formazione di Simeone non potrà più limitarsi a difendere. Lo sa bene Guardiola che prevede in sala stampa alla vigilia una gara di ritorno diversa:

"La squadra è tutta a disposizione compreso Ruben Dias che però domani non potrà essere titolare. Ederson? È un pazzo. A volte penso che non provi niente. Prende un gol e rimane calmo, fa la parata della vita e non cambia niente. È sempre stabile e sereno. Una dote ottima per un portiere. Atletico Madrid? Mi aspetto una gara diversa da quella di sette giorni fa. Loro giocheranno in casa, davanti al proprio pubblico e nelle gare ad eliminazione diretta questo è un fattore che ha sempre dato grande spinta ai Colchoneros anche quando giocavano al Calderon. Mi aspetto grande intensità e se prenderemo un gol faremo di tutto per segnare a nostra volta”.