Atletico Madrid-Manchester City, formazioni ufficiali: Griezmann sfida Foden

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Manchester City, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma alle 21

Al "Wanda Metropolitano" di Madrid in campo l'Atletico di Diego Simeone e il Manchester City di Guardiola, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dall'1-0 maturato all'andata in favore degli inglesi. Nel primo turno di ritorno dei quarti, Real Madrid e Villarreal hanno già ottenuto l'accesso in semifinale. Di seguito le formazioni ufficiali del match: