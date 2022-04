Atletico Madrid-Manchester City 0-0: Guardiola in semifinale, Simeone fuori per un gol

Nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, pareggio a reti bianche tra Atletico Madrid e Manchester City

Zero a zero, è questo il risultato finale della gara valida per il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. Allo stadio Wanda Metropolitano Atletico Madrid e Manchester City hanno dato vita ad una sfida non particolarmente esaltante dal punto di vista del gioco espresso. In semifinale ci vanno i Citizens di Pep Guardiola, forti del risultato dell'andata in cui De Bruyne e compagni hanno mandato al tappeto i Colchoneros per uno a zero. Nel finale di gara da segnalare il nervosismo della squadra di Simeone e la conseguente espulsione di Felipe dopo un parapiglia che l'ha visto protagonista con Ake. Il Manchester City è, dunque, la quarta semifinalista della Champions League2021/2022 dopo Liverpool, Villarreal e Real Madrid. Due compagini inglesi e due spagnole si daranno, pertanto, battaglia per alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie.