Atletico Madrid-Lazio, le probabili formazioni: Castellanos favorito su Immobile

Atletico Madrid avanti di un punto, Lazio costretta a vincere per il primato del gruppo E di Champions League. Preview e probabili formazioni

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Dopo le qualificazioni agli ottavi di finale da parte di Inter e Napoli dello scorso martedì, questo mercoledì scenderanno in campo Lazio e Milan. I biancocelesti di Maurizio Sarri, in maniera similare ai nerazzurri contro la Real Sociedad, sono già certi del passaggio del turno ma servirà una vittoria contro i madrileni per accedere alla fase successiva come testa di serie per affrontare in seguito un'avversaria sulla carta più agevole. Allo stadio Cívitas Metropolitano, Atletico Madrid e Lazio si sfideranno alle ore 21.00 per chiudere i conti del gruppo E di Champions League.

Alla formazione allenata da Diego Simeone, ex Lazio da calciatore, basterà il pareggio per qualificarsi come prima del proprio girone, pertanto non sarà difficile ipotizzare uno schieramento tattico votato a limitare le incursioni da parte dei biancocelesti. Nella sfida che ha inaugurato questo gruppo, l'Atletico si è fatto recuperare in extremis all'Olimpico da un incredibile colpo di testa del portiere Ivan Provedel. Un boccone duro da digerire che però non ha inciso sul morale del gruppo madrileno nel resto del girone, con l'ottimo bottino di undici punti raccolti che stanno permettendo di arrivare all'ultimo match con due risultati su tre per piazzarsi in prima posizione.

Il cammino della Lazio in Champions League è stato senz'altro positivo, con ben tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La compagine di Sarri cercherà il colpaccio in Spagna per sorpassare l'Atletico e conquistare il primato. In avanti, confermati come esterni d'attacco Felipe Anderson e Zaccagni, autori rispettivamente dell'assist e del gol laziale nell'ultimo turno di campionato a Verona. Al centro del reparto, Immobile potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Castellanos, centravanti che il club capitolino in estate ha prelevato proprio dalla Liga. In mediana ballottaggio tra Guendouzi e Kamada con il giapponese leggermente favorito.

Le probabili formazioni — ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Casale, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Assistenti: Zeinestra – Balder

Quarto uomo: Kooij

Var: Fritz (Germania) – San (Svizzera)

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno (201). Match disponibile in streaming anche su SkyGo, NOW e Infinity+.