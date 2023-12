Anversa-Barcellona, probabili formazioni: largo ai giovani, Xavi con Ferran Torres

La sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League è in programma alle ore 21:00.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera in Belgio. Alle ore 21:00, al Bosuilstadion, l'Anversa ospiterà il Barcellona di Xavi nella sesta ed ultima gara valevole per la fase a gironi di Champions League. Se gli spagnoli hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale, i padroni di casa sono ormai stati eliminati. Mentre Porto-Shakhtar Donetsk sarà la sfida che deciderà chi tra la squadra di Conceição e la compagine di Pusic passerà il turno e chi, invece, scenderà in Europa League.

Sono dodici i punti conquistati fin qui dai Blaugrana, in vetta alla classifica del Gruppo H grazie alle quattro vittorie ottenute su cinque partite disputate. Dieci i gol all'attivo, appena tre le reti subite. Mentre in Liga, il Barcellona occupa il quarto posto a quota trentaquattro punti, a -5 dal Real Madrid ed a -7 dalla capolista Girona, che ha battuto proprio Lewandowski e compagni lo scorso weekend. Uno score frutto di dieci successi, quattro pareggi e due sconfitte. All'ultimo posto della classifica del Gruppo H l'Anversa a quota zero punti. Tre le reti siglate, quindici i gol incassati. In Pro League, invece, la formazione belga occupa il quarto posto a quota trenta punti, frutto di otto vittorie, sei pareggi e tre ko. Tuttavia, l'Anversa è reduce dalla sconfitta in campionato rimediata sul campo del Cercle Brugge.

Al cospetto della squadra allenata da Mark van Bommel, Xavi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Marcos Alonso, Inigo Martinez e Frenkie De Jong. Mentre il tecnico dell'Anversa dovrà fare a meno di Bjorn Engels, Arbnor Muja, Davino Verhulst, Jacob Ondrejka ed Anthony Valencia, oltre allo squalificato Jurgen Ekkelenkamp. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3, con Xavi pronto a dare spazio ai più giovani. Robert Lewandowski, Ronald Araujo e Ilkay Gundogan, che in un primo momento non figuravano nell'elenco dei convocati, partiranno con ogni probabilità dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ANVERSA (4-3-3): Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Vermeeren, Yusuf/Keita, Balikwisha; Ejuke, Janssen, Kerk. Allenatore: van Bommel.

BARCELLONA (4-3-3): Peña; Roberto, Koundé, Christensen, Balde; Casadò/Pedri, Romeu, Fermín; Yamal, Guiu, Ferran Torres. Allenatore: Xavi.

DOVE VEDERE ANVERSA-BARCELLONA IN TV — La sfida Anversa-Barcellona verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming la gara è abbonarsi a Mediaset Infinity+ ad un costo di 7,99 euro mensili.

