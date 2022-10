Ajax-Napoli, Spalletti: “Recuperare lo svantaggio in uno stadio così non era facile”

Una delle formazioni più in palla in Italia è senz'altro il Napoli che è volato a punteggio pieno in Champions League dopo il 6-1 inflitto all'Ajax. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico azzurro Luciano Spalletti:

"Quando vai sotto in uno stadio così, con quel boato lì, non è facile riprendere subito la convinzione nel pressing e nei recuperi. Poteva disturbare molto ma la squadra ha fatto le cose che doveva, non s'è fatta mai condizionare ed ha vinto una grande partita. Simeone e Raspadori hanno fatto bene entrambi ma tutti vogliamo Osimhen, ma poi il titolare chi sarà? Mah, sarà un problema vero! Con questa vittoria qui abbiamo ottime possibilità, ma dobbiamo fare altri risultati. Quello che dà spessore è la valutazione degli avversari, contro chi l'abbiamo fatta questa prestazione, loro sono un grande club, lo stadio è bellissimo, con tantissimi ristoranti, tante persone che lavorano. In Italia cosa aspettano a fare questi stadi qui? E' un vantaggio anche per le squadre"