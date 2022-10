Ajax-Napoli, Raspadori: “Spalletti dà tanta fiducia. Gol di testa? Non sono abituato”

Il Napoli ha vinto 1-6 sul campo dell'Ajax e continua a far divertire i tifosi azzurri e gli appassionati di calcio. In stato di grazia, sia nell'azzurro partenopeo sia in quello della Nazionale italiana, c'è sicuramente Giacomo Raspadori, autore di una doppietta ad Amsterdam. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport:

"Siamo davvero molto contenti, dobbiamo continuare con questo spirito, con questo coraggio, e con questa voglia di migliorarsi. Spalletti mi dà tanta fiducia. Mi ha dimostrato di volermi a tutti i costi, sia lui che la società, ed è stato importantissimo per me. Se faccio così bene è perché la squadra mi sta mettendo in condizioni di esprimermi al meglio. Gol di testa? Non è la mia qualità migliore, non sono abituato a farli".