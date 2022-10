Ajax-Napoli 1-6, Spalletti chiude il set e vola a punteggio pieno in Champions League

Primo tempo spettacolare alla Johan Cruijff Arena, con i padroni di casa che si sono portati in vantaggio con il gol di Kudus che ha piazzato il pallone alle spalle di Meret. Il gol del pari azzurro ha portato la firma di Raspadori che con un colpo di testa ha realizzato il suo secondo centro personale nelle competizioni internazionali. Su assist di Kvaratskhelia, Di Lorenzo ha ribaltato il risultato con un'incornata vincente sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al tramonto del primo tempo, Zielinski servito da Anguissa ha avanzato verso l'area di rigore per poi punire Pasveer per il gol del tris. Nella ripresa c'è stata gloria anche per Kvaratskhelia e Simeone, oltre al secondo gol personale di Raspadori.