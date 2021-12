Champions League, Atalanta-Villareal: a Gasperini non bastano Malinovskiy e Zapata

L'Atalanta perde per 3-2 in casa contro il Villareal. I nerazzurri concludono quindi al terzo posto il gruppo di qualificazione, per la squadra di Gasperini adesso si prospettano i playoff di Europa League

⚽️

Non riesce all'Atalanta la rimonta in extremis al Villareal. Al Gewiss Stadium gli spagnoli si impongono 3-2 e condannano la Dea ai playoff di Europa League, i nerazzurri infatti hanno concluso al terzo posto il gruppo F di qualificazione agli ottavi di Champions League.

Ospiti in vantaggio due a zero già nel primo tempo, con l'Atalanta incapace di rendersi pericolosa in area avversaria. A sbloccare la gara ci pensa Danjuma, che raccoglie una splendida imbucata di Parejo per l'1-0 spagnolo, al minuto 42 Capoue sigla il raddoppio.

Nel secondo tempo ancora Danjuma per la doppietta personale, assist di Gerard Moreno e destro secco che non lascia scampo a Musso. Il terzo gol degli spagnoli scuote la Dea, che accorcia le distanze con Malinosvski, siluro dal limite dell'area che batte l'incolpevole Rulli. Nove minuti dopo ancora Atalanta con Duvan Zapata, liberato in area di rigore non sbaglia a tu per tu con il portiere argentino.

I due gol siglati nel finale non bastano a Gasperini per raggiungere il pari. L'Atalanta dovrà adesso affrontare il sorteggio dei playoff di Europa League da non testa di serie, così come tutte le retrocesse dalla Champions League. Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si svolgerà presso la sede UEFA di Nyon, in Svizzera, lunedì 13 dicembre a partire dalle ore 13. Le partite di andata si disputano il 17 febbraio, mentre quelle di ritorno si giocano il 24 febbraio.