Wolfsburg, l’ad Schmadtke: “Ripartire è un buon segno, sarà triste non avere i nostri tifosi”

La Bundesliga riparte.

La conferenza stampa odierna della cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha dato il via libera per la ripresa del campionato che ricomincerà tra due settimane. I club si allenano dallo scorso 6 aprile, seppur in modo individuale nei centri sportivi, e adesso è arrivata la decisione definitiva. L’amministratore delegato del Wolfsburg, Jorg Schmadtke, attraverso le colonne di Kicker.de, ha detto la sua in merito alla ripresa della Bundesliga.

“Sono felice per l’opportunità che la politica ci ha concesso. Poter ripartire è vitale affinché la nostra lega possa continuare a esistere come la conosciamo. È un buon segno anche se dovremo riprendere senza spettatori, ma abbiamo la responsabilità di fare le cose nel miglio modo possibile e offriremo la nostra assistenza a chi non potrà venire allo stadio. Da un punto di vista fisico sarebbe meglio partire un po’ più tardi, ma dal punto di vista economico è meglio tornare in campo il 16 maggio”.