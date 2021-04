Wolfsburg-Bayern Monaco, Flick: “Mostrato grande mentalità. Non facile reagire dopo l’eliminazione”

Il Bayern Monaco è uscito dalla Champions League dopo il doppio confronto con il Psg.

Nonostante l’uscita prematura dalla massima competizione europea, la squadra bavarese rimane una delle più preparate sul panorama calcistico mondiale. Nella giornata odierna il Bayern è tornato al successo battendo il Wolfsburg fuori casa per 3-2. Al termine del match il tecnico dei campioni d’Europa uscenti ha parlato della vittoria appena ottenuta.

Hans-Dieter Flick, che ha annunciato negli scorsi giorni l’addio a fine stagione, è soddisfatto per la reazione dei suoi ragazzi dopo l’eliminazione in Champions: “Dopo la partita di martedì contro il Paris Saint-Germain, abbiamo mostrato in campo una grande mentalità contro un avversario di altissimo livello. Il nostro obiettivo era portare questi tre punti a casa. Quindi grandi complimenti alla squadra, che mi colpisce per le sue doti morali. Ora abbiamo sette punti di vantaggio a cinque partite dalla fine. Vogliamo vincere, questo è il nostro obiettivo, quindi dobbiamo rimanere concentrati”.