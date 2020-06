Werder Brema, rischio retrocessione dopo 40 anni: si decide tutto all’ultima giornata. La situazione

Solo novanta minuti per il Werder Brema per evitare la retrocessione.

Quattro titoli di Germania e dieci trofei nazionali, oltre ad una Coppa delle Coppe e un trofeo Intertoto: questo il prestigioso palmares del club biancoverde, che dopo svariati successi – sia in patria che in Europa -, si ritrova oggi a lottare fino all’ultima giornata per non finire nell’abisso della Zweite Liga. Per tentare l’impresa, la formazione di Florian Kohfeldt – reduce dall’amara sconfitta di ieri contro il Mainz -, sarà costretta a vincere nell’ultimo turno contro il Colonia e sperare in un tracollo del Fortuna Düsseldorf contro l’ormai salva Union Berlino.

Paderborn già retrocesso, Werder a 28 punti e Fortuna a 30; questa, invece, é la situazione in fondo alla classifica che, in caso di vittoria dei biancoverdi e pareggio dei biancorossi, favorirebbe proprio questi ultimi, prendendo in esame come criterio primario la differenza reti. Tale posizione ha assunto i tragici contorni di un incubo per i supporters del Werder Brema abituati a vedere il proprio team lottare per ben altri obiettivi: ai vertici del campionato per molti anni e protagonisti di prestazioni entusiasmanti in Europa con calciatori come Mesut Ozil e Claudio Pizarro, oggi unico reduce di quella rosa insieme a Bargfrede, che hanno scritto pagine indelebili per il Werder Brema, che adesso invece si trova ad affrontare il più temuto degli scenari per un club dal simile prestigio: una retrocessione senza precedenti nella seconda divisione tedesca.