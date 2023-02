Schalke-Wolfsburg, probabili formazioni: Svanberg e Yoshida dal 1′. Reis ospita Kovac

Lo Schalke 04 ha esordito nell’anno solare 2023 in Bundesliga con due sconfitte contro Eintracht e RB Lipsia e due pareggi contro Colonia e Borussia M'Gladbach, i quali hanno condannato alla formazione neopromossa di retrocedere all'ultimo posto in graduatoria, a quota 11 punti. Bochum quindicesimo (zona salvezza), distante ben otto lunghezze. I Die Königsblauen sono dunque ancora a grave rischio retrocessione, proseguendo, il periodo di crisi che accerchia da anni il club biancoblù. Assenti di spessore per il tecnico Thomas Reis, con Justin Heekeren, Marcin Kaminski, Danny Latza, Sebastian Polter, Niklas Tauer, Sepp Van Den Berg che non saranno della partita.