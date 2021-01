Schalke 04, ufficiale il ritorno di Huntelaar: il “cacciatore” lascia l’Ajax e ritrova il club di Gelsenkirchen

Klaas-Jan Huntelaar decide di lasciare l’Ajax per tornare allo Schalke 04.

Inter, l’ex Milan Taarabt elogia Hakimi: “Achraf uno dei migliori al mondo, il Marocco ha tanti talenti. Al Mondiale…”

L’attaccante olandese a quasi 38 anni ha scelto di continuare la propria carriera in Bundesliga tornando a vestire la maglia del club di Gelsenkirchen. Il cacciatore tra il 2010 e il 2017 in Germania ha totalizzato 175 presenze condite da 82 reti. L’ex anche di Milan e Real Madrid ha firmato un contratto fino al termine della stagione, non sono state rese note le modalità con cui il calciatore ha lasciato i lancieri.

Milan, la carica di Mandzukic: “Un onore combattere per questi colori. Pronti a realizzare il sogno dei tifosi”