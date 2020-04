Robben, rivelazione a cuore aperto: “Mi manca il calcio, vorrei tornare a giocare ancora un po’”

La rivelazione di Arjen Robben.

L’ex fuoriclasse olandese -ritiratosi al termine della scorsa stagione -, durante un podcast ufficiale del Bayern Monaco, si è detto così nostalgico che starebbe valutando l’idea di tornare in campo: un’idea che lo porterebbe ad eguagliare leggende del calcio mondiale come Cruijff, Rivaldo e Scholes, ritiratisi e poi tornati in campo.

Di seguito, le dichiarazioni di Robben.

“Dire addio ai compagni, al calore di uno spogliatoio e a 50mila persone che urlano festanti il tuo nome non è mai semplice – ha spiegato l’ex attaccante dei bavaresi e del Real Madrid –. All’inizio non mi mancava affatto il calcio, ma poi c’è stata una fase in cui il richiamo si è fatto sentire e ho pensato più volte che forse mi piacerebbe tornare a giocare ancora un po’”.

“Di tanto in tanto ho avuto questi pensieri. Ma forse è una sensazione che resta dentro per sempre essendo io un’atleta – ha proseguito il classe ’84 -. Quando ti ritiri poi nessuno ti aspetta e hai bisogno di qualcosa per cui valga la pena alzarsi il mattino. Nel mio caso sono i miei figli. Al momento, comunque, non ho in mente nulla di specifico”, ha concluso Arjen Robben.

