Polonia, Sousa perde Lewandowski in vista dell’Inghilterra: tutto sulle condizioni del bomber del Bayern Monaco

Paulo Sousa perde una pedina importante in vista della sfida al vertice contro l’Inghilterra. Il match, in programma questa sera, sarà valido per la terza giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali e per l’ex coach della Fiorentina non poter contare sul bomber del Bayern Monaco è una perdita importante. La Nazionale guidata da Gareth Southgate ha fatto, sino ad ora, bottino pieno e dunque vorrà continuare a seguire questa falsa riga per mettere una seria ipoteca sulla propria qualificazione.

Lewangol si è infortunato al ginocchio contro l’Andorra e ieri da una prima diagnosi è stato confermato che il bomber polacco resterà fuori per almeno quattro settimane. Una tappa decisamente difficile quando probabilmente Lewandowski si stava godendo il momento migliore della sua carriera. Fino a quando l’infortunio non lo ha fermato, l’attaccante classe 88′ ha segnato 16 gol nelle ultime 10 partite, tra club e Nazionale, continuando a scrivere pagine e pagine di record in termini di concretezza sotto porta e prolificità. La brutta notizia riguarda anche il Bayern Monaco poiché, con ogni probabilità, Lewa sarà anche costretto a saltare la doppia sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino.

