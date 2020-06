Minneapolis, Infantino: “Esultanze in Bundesliga per George Floyd? Nessuna punizione, calciatori andrebbero applauditi”

Gianni Infantino si sbilancia.

Nessuna punizione, chi dedica un pensiero a George Floyd meriterebbe un applauso. A dirlo – come riportato dall’ANSA – è il numero uno della FIFA Gianni Infantino soffermatosi sulle polemiche nate, in questi giorni, a seguito di alcune esultanze di molti giocatori della Bundesliga mirate a mostrare la propria vicinanza a George Floyd: afroamericano morto per asfissia, a Minneapolis, nel corso di un fermo di polizia.

“In una competizione come la Bundesliga, che appartiene alla Fifa, le dimostrazioni di quei giocatori meriterebbero applausi e non punizioni. Tutti noi dobbiamo dire no al razzismo e a ogni forma di discriminazione. Diciamo no alla violenza, in ogni sua forma. La Fifa comprende appieno la profondità dei sentimenti e delle preoccupazioni espressi da molti calciatori alla luce delle tragiche circostanze dell’affare George Floyd. L’applicazione delle leggi del gioco è lasciata agli organizzatori delle competizioni, che devono dimostrare un buon comportamento significato e prendere in considerazione il contesto che circonda gli eventi”.