Lipsia-Bayern Monaco, probabili formazioni: esordio Sommer. Gnabry sfida André Silva

La preview della sfida di Bundesliga alle 20.30 tra RB Lipsia e Bayern Monaco

Dopo oltre due mesi di pausa, dovuta allo svolgimento del Mondiale in Qatar, ricomincia anche la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco si è fatto attendere parecchio rispetto alle altre competizioni nazionali ma come gara d'esordio di questo 2023 propone un match ad altissimo livello tra Red Bull Lipsia e Bayern Monaco.

Il RB Lipsia è in una serie di quattro vittorie consecutive in campionato ed è una delle inseguitrici, insieme a Friburgo ed Eintracht Francoforte, del Bayern Monaco capolista, distante sei lunghezze. Il tecnico Marco Rose ha ritrovato una delle rivelazioni dello scorso Mondiale, ovvero il difensore Gvardiol, ambito dai top club europei. In avanti, spazio all'ex milanista André Silva, supportato da Szoboszlai, Dani Olmo e Forsberg. Non è da escludere un impiego anche dell'ex Chelsea Timo Werner recuperato proprio nelle ultime ore.

Il Bayern Monaco resta padrone incontrastato di questa Bundesliga, nonostante un avvio di campionato che ha destato alcuni sospetti circa la gestione del tecnico Nagelsmann. L'infortunio di Neuer ha costretto il club bavarese a puntare su un altro portiere in questa sessione di calciomercato, con la scelta che è ricaduta su Sommer, esperto estremo difensore della Svizzera. Oltre allo storico portiere della nazionale tedesca, il Bayern è costretto a rinunciare in questo anticipo anche a Noussair Mazraoui, Lucas Hernandez, Bouna Sarr ed infine a Sadio Mané, che si è fermato poco prima dell'inizio dei Mondiali con l'ex Liverpool che non è riuscito a giocare per il suo Senegal in Qatar.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 20.30 alla Red Bull Arena:

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Dani Olmo, Forsberg; André Silva.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Choupo-Moting.

DOVE VEDERLA: la partita sarà trasmessa in diretta in Italia in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203).

