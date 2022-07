Juventus, De Ligt sempre più vicino al Bayern Monaco: i dettagli sull’accordo

Il matrimonio tra Matthijs de Ligt ed il Bayern Monaco sembra destinato a compiersi. Il difensore della nazionale olandese è in uscita dalla Juventus, società in piena rivoluzione della rosa, in particolare nel pacchetto arretrato, dove è già partito l'iconico Giorgio Chiellini direzione USA. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland , l'entourage di De Ligt avrebbe già raggiunto un accordo con i bavaresi di Nagelsmann. Si tratterebbe di cifre importanti per l'ex Ajax che andrebbe ad incassare un ingaggio da 10-12 milioni di euro per i prossimi 5 anni.