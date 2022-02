Guerra in Ucraina, lo Schalke 04 boicotta la Russia: rimuove “GAZPROM” dalle maglie

Una delle prime prese di posizione per una squadra di calcio in Europa. In Germania lo Schalke 04 rimuove lo sponsor russo dalla maglia

Lo Schalke 04, squadra che milita nella seconda divisione tedesca ma che ha calcato palcoscenici europei importanti arrivando in semifinale di Champions League nel 2011, ha compiuto una scelta che si può considerare assolutamente una presa di posizione. La dirigenza del club della 2. Bundesliga è rimasta sconvolta, così come il resto del mondo, dalle recenti vicende che hanno visto l'attacco della Russia a Kiev in Ucraina.

Tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter, lo Schalke 04 annuncia la rimozione del proprio sponsor "Gazprom", azienda energetica russa con sede a San Pietroburgo e non a caso sponsor principale dello Zenit, dalle maglie da gioco. Sul petto dei Royal Blues, nelle prossime gare, comparirà la semplice scritta "Schalke 04".