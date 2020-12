Golden Boy 2020, Rummenigge miglior manager d’Europa: “Dedico questo premio al mio grande amico Paolo Rossi”

Karl-Heinz Rummenigge ha parlato al termine della cerimonia per il Golden Boy 2020.

Il numero uno del Bayern Monaco è stato premiato come miglior manager europeo dell’anno che si sta per concludere. Un riconoscimento che mette ancora più in evidenza il grande lavoro svolto dalla società bavarese e da tutto il suo staff dirigenziale negli ultimi anni, e che ha anche portato alla vittoria della sesta Champions League. Rummenigge ha voluto dedicare la conquista di questo importante premio a Paolo Rossi, ricordando in maniera piuttosto toccante la sua recente scomparsa. Ecco le parole del manager tedesco all’uscita dalla cerimonia: “Fino a qualche giorno fa volevo dedicarlo ai tifosi dell’Inter, sono molto legato. Ma quello che è successo in questi giorni mi ha fatto cambiare idea, voglio dedicarlo al mio grande amico Paolo Rossi. Mi ha scioccato quanto è successo. Era davvero una grande persona”.

