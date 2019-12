Global Sports Salaries, gli stipendi dei top club mondiali: Barcellona e Real Madrid comandano, la Juventus con CR7…

Il calcio, com’è noto, è lo sport più amato e popolare al mondo. Epicentro di passioni ed emozioni trasversali ed al contempo fulcro di un business multimilionario, all’insegna di lauti investimenti stipendi da urlo.

Sporting Intelligence, ha pubblicato la decima edizione del “Global Sports Salaries“, uno studio analitico e approfondito che rivela quanto guadagnano i tesserati più in auge nei migliori club al mondo. Le Leghe prese in esame abbracciano dodici nazioni diverse, tra i campionati calcistici più ricchi e generosi nei confronti degli atleti vi sono ovviamente la Premier League, la Liga, la Serie A, Ligue 1 e la Bundesliga. La vetta è occupata dal Barcellona, che vantano ingaggi medi pari a oltre 10,9 milioni di euro circa. Segue, al secondo posto, un altro top club spagnolo e mondiale, il Real Madrid, con 9,92 milioni di euro come stipendio medio della sua rosa. Sul gradino più basso del podio si colloca una big italiana, la Juventus, con 9 milioni di euro circa. Dato per certi versi sorprendente ma ampiamente comprensibile in relazione alla presenza in organico di Cristiano Ronaldo. Il salario del fenomeno portoghese è pari a 31 milioni di euro a stagione. Ben distanti dall’ingaggio mirabolante di CR7, gli altri paperoni in seno al club bianconero sono i due attaccanti argentini. Se lo stipendio dell’ex Pallone d’Oro fa schizzare all’inverosimile verso l’alto la media stipendi in casa Juventus, anche la coppia d’assi composta da Gonzalo Higuain e Paulo Dybala fa lievitare sensibilmente il monte ingaggi della società piemontese. Il Pipita percepisce circa 13 milioni annui e l’ex Palermo lo tallona ad un’inezia con 12,8 milioni di euro guadagnati a stagione. Il tridente offensivo delle meraviglie della compagine di Maurizio Sarri è ragionevolmente composto dai calciatori più pagati nella rosa attuale dei Campioni d’Italia.

Soffermandoci sulla graduatoria degli stipendi medi relativa alla sola Serie A, al secondo posto (67esimo posto della classifica generale) possiamo trovare la Roma, con una media di 4,5 milioni di dollari. Seguono l’Inter, il Napoli e il Milan.

