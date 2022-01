Fifa, scelto il Team Of The Year 2021: ecco chi sono i migliori 11 secondo il gioco

Fifa Ultimate Team ha deciso il "Team of the Year" 2021. Dominano Manchester City e Paris Saint Germain con 3 e 5 calciatori tra i migliori

Il popolare videogioco Fifa ha deciso, con l'aiuto della propria community, quali sono stati i migliori undici calciatori dell'anno solare 2021, divisi per posizione in campo e giocabili nella modalità "Ultimate Team". Tra alcune sorprese ed alcuni calciatori schierati pur condividendo lo stesso ruolo, andiamoli a conoscere:

In porta ci sono stati pochissimi dubbi: Gianluigi Donnarumma , ex Milan ed attualmente al Paris Saint Germain, è stato il miglior estremo difensore della passata stagione, con l'Europeo vinto da protagonista con la maglia azzurra e da "MVP" dell'intero torneo.

Per quanto riguarda la linea difensiva, partendo da destra, non ci allontaniamo da Parigi perché Achraf Hakimi ha dimostrato di essere uno dei migliori laterali del mondo con la maglia dell'Inter vincendo lo scorso campionato di Serie A. I due centrali sono stati due pilastri delle rispettive squadre di club, fondamentali per la vittoria della Ligue 1 e della Premier League. Marquinos e Ruben Dias sono stati scelti, forse tra i più discussi dagli appassionati del videogioco, nell'undici titolare dei "TOTY". Chiude il reparto, seppur schierato a piede invertito, un altro calciatore di pura affidabilità per i Citizens, ex Inter e Juventus, il portoghese Joao Cancelo.