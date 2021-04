Diritti tv, ufficiale: Sky trasmetterà Ligue 1 e Bundesliga. I dettagli

Sky amplia la propria offerta.

Dopo la notizia relativa alla Serie B per il triennio 2021/24, l’emittente televisiva ha annunciato oggi in modo ufficiale l’acquisizione dei diritti di Bundesliga per le stagioni 2021/25 e Ligue 1 per le stagioni 2021/24. Su Sky sarà dunque possibile vedere il massimo campionato tedesco per i prossimi 4 anni, e il massimo campionato francese per i prossimi 3. Sky ha anche acquisito i diritti di Champions League, Europa League e Conference League per il 2021/24. Resta ancora da capire il futuro della Liga, i cui diritti, verrano riassegnati per il prossimo triennio.

In attesa di novità sulla spinosa questione relativa ai diritti della Serie A 2021/24, Sky si conferma sempre più punto di riferimento, consolidando la propria offerta televisiva per i tanti appassionati di calcio.