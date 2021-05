DFB Pokal, Lipsia-Borussia Dortmund 1-4: trionfo giallonero, Haaland si prende la Coppa

Il Borussia Dortmund conquista la Coppa di Germania travolgendo per 4-1 il Lipsia.

I gialloneri mettono le mani sul trofeo già nel corso del primo tempo chiuso avanti di tre reti messe a segno da Sancho (autore di una doppietta) e del solito Erling Braut Haaland. A venti minuti dalla fine arriva la realizzazione di Dani Olmo che ridà una speranza ai suoi, ma proprio nel finale è ancora un sigillo del norvegese a mettere il punto esclamativo sul match. Quinto trionfo in Coppa Nazionale per il Dortmund, seconda finale persa nel giro di due anni invece per i biancorossi.