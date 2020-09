Coronavirus, dietrofront in Bundesliga: Bayern Monaco-Schalke 04 a porte chiuse

Dietrofront in Bundesliga.

Diversamente da come annunciato nei giorni scorsi, Bayern Monaco-Schalke 04 – gara d’apertura della Bundesliga, si giocherà a porte chiuse. Dopo il via libera ricevuto dei Länder, il massimo campionato tedesco, aveva diffuso la notizia relativa alla riapertura degli impianti fino al 20% della loro capienza per sei settimane. Un test utile a dare nuove linee guida per il proseguo della stagione. Proprio alla vigilia della sfida, il sindaco di Monaco di Baviera, Dieter Reiter, ha annunciato la chiusura degli impianti a seguito della crescita dei contagi registrati nel capoluogo bavarese.“Per me, questo alto valore di incidenza significa che dobbiamo pensare a restrizioni significativamente più drastiche nella vita pubblica – ha dichiarato il sindaco -. E non posso permettere a migliaia di tifosi di entrare negli impianti”.