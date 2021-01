Coppa di Germania, tonfo per il Bayern Monaco: un club di B elimina la squadra di Flick! L’Holstein Kiel vince ai rigori

Clamorosa sconfitta per il Bayern Monaco.

La compagine bavarese allenata da Hans Flick ha subito un clamoroso insuccesso nella sfida di Coppa di Germania contro l’Holstein Kiel. Il club di Bundesliga 2 ha battuto la squadra del patron Rummenigge ai calci di rigore, con un punteggio finale di 8-7. Capitombolo assoluto per i Campioni d’Europa in carica e prossimi avversari in Champions League della Lazio, che certamente vorrà subito dimenticare questa brutta e allo stesso tempo storica serata. Dopo essere stata avanti per ben due volte grazie alle reti di Gnabry e Sanè, la franchigia rossobianca si è fatta comunque rimontare, non dando seguito all’enorme potenziale offensivo da tempo mostrato a tutta la Bundesliga e non solo. Lewandowski e compagni hanno fallito un enorme occasione per il passaggio del turno, fotografia perfetta di un momento della stagione nel quale i bavaresi sembrano aver perso la forma migliore. L’errore dal dischetto del neo acquisto Marc Roca costa dunque tantissimo alla compagine ospite, che certamente dovrà subito reagire e gettare nel dimenticatoio questo brutto insuccesso.

