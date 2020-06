Chelsea, la verità di Werner: “L’Inter mi voleva fortemente, svelo perchè ho scelto i Blues”

Timo Werner è un nuovo calciatore del Chelsea.

L’attaccante tedesco nella stagione appena conclusasi, almeno in Germania, ha indossato la maglia del Lipsia con cui in quest’annata ha messo a segno 28 reti e fornito 8 assist. Il forte centravanti classe ’96 ha scelto di andare via dalla Bundesliga per accettare la corte dei Blues. Prima di essere acquistato dal club londinese però, lo stesso Werner ha ammesso di aver ricevuto un’offerta importante da parte dell’Inter. Le sue dichiarazioni a Sportbuzzer.de.

“Mi hanno cercato grandi club del calibro di Liverpool, Manchester United ed Inter, sono stati tra i club più importanti a volermi fortemente. La scelta Chelsea è stata dettata dal progetto sportivo, mi è sembrato il migliore per me e per la mia carriera”.