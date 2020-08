Calciomercato, Makienok sbarca in Germania: l’ex Palermo firma con il St. Pauli

Una vecchia conoscenza del Palermo sbarca in Germania.

Nel lontano 2014 il Palermo ha trovato l’accordo con il Brøndby per l’acquisto a titolo definitivo di Simon Makienok, gigante classe ’90 che aveva realizzato 35 reti in 74 presenze con il club danese. In Italia, l’attaccante non è riuscito ad avere fortuna, raccogliendo soltanto quattro presenze con la maglia dei rosanero in Serie A.

Dopo solo una stagione dunque, Makienok ha iniziato a vagare in giro per l’Europa, vestendo le maglie di Charlton, Preston, Utrecht e Dinamo Dresda. Adesso il centravanti è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera da calciatore professionista: l’ex Palermo ha oggi firmato il contratto con il St.Pauli, club che attualmente milita nella Zweite Liga, campionato cadetto della Germania.

Queste le sue prime dichiarazioni rilasciate ai microfoni del club: “Ho sempre visto il St. Pauli come un club speciale e per me significa molto far parte della loro storia. Ho sentito parlare di quanto i tifosi si siano impegnati per il club, condivido pienamente i valori di questa società come uguaglianza, rispetto e tolleranza. Ho avuto un’ottima conversazione con l’allenatore, Timo Schultz, e penso che potrò raggiungere molti risultati con questa squadra in futuro“.

Anche il tecnico del club ha mostrato tutto il suo entusiasmo per avere l’occasione di lavorare con Makienok: “Simon è fisicamente molto possente, è alto 2,01 metri, è il profilo che stavamo cercando. Inoltre ha un’eccellente tecnica e un gran colpo di testa, questo ci permette di sviluppare il gioco offensivo in modo più variegato“.

Inizia dunque una nuova avventura per l’ex centravanti del Palermo, che dopo anni di vagare potrebbe finalmente aver trovato il posto giusto per rilanciare la sua carriera.